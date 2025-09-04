Правила предоставления банковских услуг изменились в Казахстане

АРРФР постановлением от 28 августа 2025 года внесло изменения в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "Правила предоставления банковских услуг, раскрытия информации и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг".

Положение банка о порядке работы с клиентами содержит:

процедуры и срок рассмотрения заявления о предоставлении банковской услуги по каждому виду банковской услуги (при необходимости подачи заявления);

процедуры взаимодействия с клиентом при оказании банковских услуг;

порядок предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с учетом требований национального стандарта по доступности отделений финансовых организаций по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения, а также особенности предоставления услуг лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения с участием доверенного лица (новая норма начнет действовать со 2 июля 2026 г. – Прим. ред.).

В правила добавлена новая норма следующего содержания:

На своем интернет-ресурсе банк обеспечивает размещение калькулятора для расчета ежемесячных платежей по банковскому займу с использованием методов дифференцированных и аннуитетных платежей, а также дополнительных методов погашения займа в соответствии с внутренними правилами банка.

Также говорится, что до принятия решения о предоставлении банковского займа банк осуществляет мероприятия, предусмотренные постановлением правления Национального банка РК от 23 декабря 2019 года № 248 "Об утверждении Правил заключения договора банковского займа, в том числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора банковского займа, форм графика погашения займа и памятки для заемщика – физического лица".

По заявлению клиента после полного погашения задолженности по займу банк безвозмездно в срок не более 3 рабочих дней со дня получения заявления представляет в письменной форме справку об отсутствии задолженности.

Внесено дополнение, согласно которому банк изменяет в сторону увеличения тарифы по платежам и переводам физических лиц после уведомления клиента не менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты изменения тарифов.

Кроме того, изменился порядок и сроки рассмотрения банком обращений клиентов.

Так, указывается, что срок рассмотрения обращения клиента составляет не более 15 рабочих дней со дня поступления обращения в банк.

В случае необходимости установления фактических обстоятельств срок рассмотрения обращения продлевается на 15 рабочих дней, имеющих значение для правильного рассмотрения обращений. Клиент извещается о продлении срока в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении.

Банк принимает решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа на срок не менее трех месяцев без требования выплаты комиссий и иных платежей по договору банковского займа при подаче заявления о внесении изменений в условия договора банковского займа заемщиком – физическим лицом:

относящимся к социально уязвимым слоям населения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях";

пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения.

Решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа, заключенного с заемщиком – физическим лицом, указанным в подпункте 1) части второй пункта 1-2 статьи 36 закона о банках, принимается при условии снижения среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением либо назначения адресной социальной помощи.

Постановление вводится в действие с 3 ноября 2025 года, за исключением нормы, которая вводится со 2 июля 2026 года.