Назарбаев: Трудолюбие шымкентцев является залогом успешного развития города

Глава государства посетил центр оказания социальных услуг.

Глава государства посетил центр оказания социальных услуг, в котором расположены центр обслуживания населения, центр занятости, миграционная служба и ЗАГС, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Центр ориентирован на оказание государственных услуг в цифровом формате, как для горожан, так и для иностранных инвесторов.

В ходе посещения Президенту Казахстана был представлен доклад о реализации проектов цифровизации в различных секторах экономики, в том числе агропромышленном комплексе, образовании, ЖКХ, здравоохранении, транспортной отрасли и сфере безопасности.

Заслушав доклад, Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул важность реализации программы цифровизации в контексте повышения качества и оперативности предоставления государственных услуг населению.

- Шымкент становится большим мегаполисом. Здесь реализуются новые проекты. Трудолюбие шымкентцев является залогом успешного развития города. Самое важное направление работы – это малый и средний бизнес. Для его развития необходимо оказать соответствующую поддержку, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства ознакомился с планами строительства жилья и социальной инфраструктуры мегаполиса.

Кроме того Президенту Казахстана была представлена информация о реконструкции и строительстве городских объектов.

25 сентября Нурсултан Назарбаев прибыл в Шымкент с рабочим визитом.

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