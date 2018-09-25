Назарбаев с рабочим визитом посетит Шымкент

Также он совершит поездки в Жамбылскую и Туркестанскую области.

На официальном сайте президента РК опубликован анонс предстоящих событий с участием главы государства, передает zakon.kz.

"28 сентября текущего года президент Казахстана примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в городе Душанбе. В рамках мероприятия состоится обмен мнениями относительно перспектив взаимодействия стран Содружества, а также будут рассмотрены вопросы дальнейшего повышения эффективности деятельности организации. Ожидается, что глава государства на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что Нурсултан Назарбаев совершит рабочие поездки в Жамбылскую и Туркестанскую области, а также посетит город Шымкент.

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