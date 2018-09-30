В МВД прокомментировали WhatsApp рассылку о "похитителях детей"
Очередные фейковые страшилки докатились до Казахстана.
Фото : Кызылординские вести30 сентября 2018, 17:08
В WhatsApp распространяются аудиозаписи, где женские голоса рассказывают о попытках похищения детей, сообщает Zakon.kz.
Один рассказ подробно описывает "черную машину", в которую пытались затащить мальчиков, во второй говорится о подозрительной женщине, просившей несовершеннолетних девочек ее сфотографировать, а потом пыталась увести их. В третьем упоминаются и джип, и преследующая детей женщина.
В МВД прокомментировали эти рассылки.
"Распространяемая в WhatsApp аудиазапись о попытках похищения детей не соответствует действительности. На территории страны преступлений связанных с похищением детей не зарегистрировано. Распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность", - сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
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