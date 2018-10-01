Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе.

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.

Как отмечает РИА Новости, ракетный удар был нанесен воздушно-космической дивизией КСИР, в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

Теракт в Ахвазе

В конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последним данным, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Спустя два дня в Иране задержали 22 человек, подозреваемых в причастности к атаке, а также установить террористическую группировку из пяти человек, связанных с терактом.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом стоят государства, "действующие под руководством США". В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В вооруженных силах Ирана также считают, что боевики связаны с США и Израилем. В Саудовской Аравии отрицают свою причастность к теракту.

США, ряд стран Запада и Ближнего Востока традиционно обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Иран отрицает подобные обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.

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