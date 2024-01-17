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Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане

Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане Фото: tasnimnews.com
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, Иран нанес удары с помощью ракет и беспилотников по двум штабам террористический группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. 

"Джейш аль-Адль" — суннитская боевая группировка, которая ведет борьбу против правительства Ирана.

Ранее сообщалось, что около семи взрывов прогремело в районе военной базы и консульства в городе Эрбиль (Иракский Курдистан). Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции.

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