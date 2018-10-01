Наркотики в школах, тела без почек - МВД призывает не рассылать ложную информацию

Один клик по экрану смартфона может привести к уголовной ответственности.

Комментируя уголовные дела по факту распространения заведомо ложной информации официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев призвал казахстанцев не поддаваться слухам и не пересылать непроверенную информацию, передает Zakon.kz.

Не понимая всей ответственности, произведя всего один клик по экрану телефона, люди впоследствии становятся подозреваемыми по уголовным делам.

"Хотелось бы сообщить о еще нескольких так называемых "утках", распространяемых в социальных сетях и вызвавших панику среди населения. Например, ложное сообщение о находке тел двух мальчиков с вырезанными почками, с приложением фотоизображений. Автор утверждал, что в Казахстане воруют детей с целью продажи их органов. Вместе с тем, информация о похищении детей на органы появлялась еще в 2013 году в узбекистанских СМИ со ссылкой на неназванные источники в местных правоохранительных органах", - рассказал Садубаев.

Также большой резонанс вызвало сообщение, распространенное якобы от имени работников системы образования о том, что в школах неизвестные раздают ученикам наркотическое средство "Земляника", под видом обычных конфет.

"Эта информация также является недостоверной и в прошлых годах распространялась на разных языках во многих странах мира. В этой связи призываем не поддаваться на подобные слухи, не пересылать непроверенную либо сомнительную информацию, так как это может грозить уголовным наказанием", - обратился представитель МВД РК.

В ходе брифинга он также сообщил о расследовании распространения ложного сообщения о дефолте одного из банков. Накануне также была опровергнута информация о попытках похищения детей.

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