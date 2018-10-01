Руслан Иманкулов стал новым советником главы КТЖ

Ранее Иманкулов занимал должность официального представителя КЧС МВД РК.

Председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" Канат Алпысбаев назначил экс-представителя КЧС МВД РК своим советником, сообщает Zakon.kz.

Иманкулов будет курировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, повышения осведомленности и информированности общественности о деятельности АО "НК КТЖ".

Канат Алпысбаев, представляя коллективу Иманкулова, отметил, что АО "НК "КТЖ" всегда последовательно формировало имидж открытой и доступной для граждан и СМИ Компании, а также акцентировал внимание на важности последовательного формирования эффективнных механизмов взаимодействия со СМИ.

До назначения Руслан Иманкулов проходил службу в органах гражданской защиты, являлся официальным представителем Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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