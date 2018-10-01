Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Руслан Иманкулов стал новым советником главы КТЖ

Ранее Иманкулов занимал должность официального представителя КЧС МВД РК.

Фото : 365Info1 октября 2018, 13:10

Председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" Канат Алпысбаев назначил экс-представителя КЧС МВД РК своим советником, сообщает Zakon.kz.

Иманкулов будет курировать вопросы взаимодействия со средствами массовой информации, повышения осведомленности и информированности общественности о деятельности АО "НК КТЖ".

Канат Алпысбаев, представляя коллективу Иманкулова, отметил, что АО "НК "КТЖ" всегда последовательно формировало имидж открытой и доступной для граждан и СМИ Компании, а также акцентировал внимание на важности последовательного формирования эффективнных механизмов взаимодействия со СМИ.

До назначения Руслан Иманкулов проходил службу в органах гражданской защиты, являлся официальным представителем Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты