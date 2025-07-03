Назначен новый глава КТЖ

Сегодня, 3 июля 2025 года, Талгата Алдыбергенова назначили новым председателем правления национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ). Ранее он занимал должность заместителя председателя правления, сообщает Zakon.kz.

Нового председателя правления КТЖ коллективу нацкомпании представил глава "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

По данным КТЖ, Алдыбергенов имеет более 35 лет опыта в железнодорожной отрасли.

Окончил с отличием Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте", магистр экономики РАНХиГС (Россия) (красный диплом), кандидат экономических наук.

Прошел путь от рабочих должностей до топ-менеджмента:

1992-1998 годы – работа на Западно-Казахстанской железной дороге: товарный кассир, приемосдатчик груза и багажа, заместитель начальника станции, старший дорожный коммерческий ревизор.

1998-2007 годы – руководитель Актюбинский филиал ДГП "Центр фирменного транспортного обслуживания" РГП АО "Қазақстан Темір Жолы", Директор ДГП "Казтранссервис", Директор Департамента транспортной логистики ЗАО "Торговый Дом "КазМунайГаз".

2008-2019 годы – президент АО "Кедентранссервис", генеральный директор ТОО "АвтоГазАлматы", председатель правления ТОО "Kazakhmys Maker".

С 2024 года – заместитель председателя правления АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".

Ранее главой КТЖ являлся Нурлан Сауранбаев. 30 июня 2025 года его назначили министром транспорта Казахстана.