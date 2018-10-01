Курсы валют на 2 октября

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5604 тенге за рубль.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 364,35 тенге за доллар при объеме торгов 56,8 мил долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 364,75 тенге за доллар при объеме торгов 2 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 364,35 тенге за доллар (+1,28 тенге), суммарный объем торгов – 62,9 млн долларов (-108 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 422,30 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5604 тенге за рубль при объеме торгов 11,5 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5604 тенге за рубль (+0,0164 тенге), суммарный объем торгов – 11,5 млн рублей (-33 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 363,1-365 тенге, евро - 422,5-425,5 тенге, рос.рубля - 5,53-5,59 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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