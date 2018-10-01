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Алматинцам вернут 376 млн тенге с начала отопительного сезона

Также коммунальщики отметили, что в этом году повышения тарифов можно не бояться.

Фото : Крыша1 октября 2018, 16:29

Руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы Максут Исахов ответил, когда алматинцам начнут возмещать 376 млн тенге задолженностей за прошлый отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил руководитель управления, коммунальные предприятия выступают с предложениями о повышении тарифов каждый год, однако в 2018 году ни о каком повышении не идёт речи.

Также он пояснил, что алматинцам начнут компенсировать задолженность прошлого отопительного сезона с началом нынешнего.

"Наши коммунальные предприятия всегда выходит с предложением по повышению тарифов. Однако в этом году не намерены повышать. Перерасчёт будет сделан и с начала отопительного сезона алматинцы получат разницу", - сказал он.

Как выяснилось, в среднем алматинцы платят за тепло 6 700 тенге. Как отметил Исахов, сегодня эта цена считается приемлемой. Устанавливает цены в Казахстане КРЕМиЗК.

20 июля антимонопольный комитет сообщил, что Казахстанцам вернут деньги за отопительный сезон 2017-2018 годов. Общая сумма выплат составит 1 млрд 13 млн тенге. Конкретно в Алматы сумма задолженности составляет 376 млн тенге.


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