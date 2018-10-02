Глава МИД рассказал в ООН о 6-м Съезде лидеров мировых и традиционных религий

Насир Абдулазиз аль-Насер примет участие в 6-м Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане в качестве Спецпосланника Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Основные задачи и значение предстоящего 10-11 октября в Астане 6-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий представил Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов на министерской встрече "Группы друзей" Альянса цивилизаций ООН в рамках проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Предстоящий съезд будет посвящен роли религиозных лидеров в поддержании безопасного мира. Мы рассчитываем на достижение духовными лидерами содержательных результатов во благо укрепления доверия и взаимного уважения, борьбы с религиозным экстремизмом и построения безопасного мира", - отметил К. Абдрахманов на заседании.

Он проинформировал об участии в форуме религиозных и политических лидеров, руководителей международных организаций и представителей гражданского общества.

Глава Альянса цивилизаций, высокий представитель Насир Абдулазиз аль-Насер сообщил во время заседания о том, что примет участие в 6-м Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане в качестве Спецпосланника Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Касаясь главной темы министерской встречи "Группы друзей" Альянса цивилизаций ООН "Построение мостов: Использование "мягкой силы" для продвижения культуры мира", К. Абдрахманов отметил, что инструменты "жесткой силы" исчерпали свои первоначальные ограниченные цели, жизнь показала, что их успех временный, а использование военной силы порождает новое насилие. Наиболее эффективными основными средствами «мягкой силы» с долгосрочным воздействием являются те, что способствуют продвижению толерантности, образования, распространению позитивных человеческих ценностей – главные элементы предотвращения конфликтов и поддерания социального единства.

В этом контексте К. Абдрахманов рассказал о казахстанской программе модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", направленной на сохранение национальной идентичности и дальнейшую интеграцию Казахстана в общемировую культурную среду. Он также обратил внимание на предпринимаемые Казахстаном меры по продвижению мира и стабильности в регионе Центральной Азии, в том числе путем выделения средств на обучение в нашей стране студентов из Афганистана и участия в совместном с Узбекистаном и Европейским союзом проекте по обучению афганских девушек в ВУЗах Казахстана и Узбекистана.

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