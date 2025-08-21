#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
537.75
626.43
6.71
Мир

Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 00:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 17-18 сентября, сообщает Zakon.kz.

Его тема – "Диалог религий: синергия во имя будущего", передает "24kz". Одной из ключевых новаций станет проведение в его рамках II Форума молодых религиозных лидеров, как символ передачи диалога и ответственности будущим поколениям.

"Авторитет духовных лидеров способен сыграть ключевую роль в преодолении всех противоречий. Их голос особенно важен в условиях растущей глобальной нестабильности, когда мир нуждается в мудрости, объединяющей людей разных вероисповеданий и культур", – считают эксперты.

Ожидается, что в этом году в столице соберутся более 100 делегаций из 60 стран.

"Это не просто столичный форум, а мост между народами и культурами, площадка для открытого диалога и взаимопонимания", – говорится в репортаже.

Папа Римский Лев XIV призывал верующих провести пятницу, 22 августа, в посте и молитвах об установлении мира в Украине и других регионах, где продолжаются военные действия. В этот день католическая церковь отмечает литургическую память Девы Марии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США
Мир
01:51, 22 августа 2025
Часть крыла отвалилась у самолета в полете в США
Советник мэра Нью-Йорка сделала журналистке сомнительный подарок
Мир
01:25, 22 августа 2025
Советник мэра Нью-Йорка сделала журналистке сомнительный подарок
Нетаньяху прибыл в сектор Газа
Мир
23:58, 21 августа 2025
Нетаньяху прибыл в сектор Газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: