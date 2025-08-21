VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 17-18 сентября, сообщает Zakon.kz.

Его тема – "Диалог религий: синергия во имя будущего", передает "24kz". Одной из ключевых новаций станет проведение в его рамках II Форума молодых религиозных лидеров, как символ передачи диалога и ответственности будущим поколениям.

"Авторитет духовных лидеров способен сыграть ключевую роль в преодолении всех противоречий. Их голос особенно важен в условиях растущей глобальной нестабильности, когда мир нуждается в мудрости, объединяющей людей разных вероисповеданий и культур", – считают эксперты.

Ожидается, что в этом году в столице соберутся более 100 делегаций из 60 стран.

"Это не просто столичный форум, а мост между народами и культурами, площадка для открытого диалога и взаимопонимания", – говорится в репортаже.

Папа Римский Лев XIV призывал верующих провести пятницу, 22 августа, в посте и молитвах об установлении мира в Украине и других регионах, где продолжаются военные действия. В этот день католическая церковь отмечает литургическую память Девы Марии.