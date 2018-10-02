Фрилансеры со следующей недели могут начать делать пенсионные взносы

Оплату нужно осуществлять до 25 числа.

Во вторник, 2 октября, министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова на заседании Правительства сообщила о том, что норма об обязательном перечислении фрилансерами 10% от доходов в пенсионный фонд может вступить в силу уже со следующей недели, передает Zakon.kz.

"За постановление проголосовали, как только оно вступит в силу, эта норма будет действовать. Думаю, до конца недели оно вступит в силу", - сказала Абылкасымова.

Она отметила, что дополнительно еще раз была проверена готовность систем для уплаты.

"Потому что были вопросы, что не могли оплатить через Народный банк. Госкорпорация полностью подтвердила готовность, есть все коды, код назначения платежа. Все сотрудники предупреждены. Платеж проводится через банки на счет корпорации "Правительство для граждан", далее она осуществляет перевод в банк. Также во все основные банки со стороны ЕНПФ были разосланы письма с указанием счета всех реквизитов, все банки подтвердили свою готовность", - сказала министр.

В случае, если у фрилансеров возникнут проблемы с оплатой, в первую очередь, им нужно обратиться в call-центр Правительства для граждан и call-центр ЕНПФ.

"С ними все отработано, пилотно оплата произведена. Со следующей недели уже можно будет оплачивать. До 25 числа за предыдущий месяц необходимо осуществить оплату", - отметила Абылкасымова.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК сообщала о том, что пока нет постановления правительства, отчислять 10% в ЕНПФ фрилансерам не требуется.

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