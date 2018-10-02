Сагинтаев раскритиковал акимов и поручил не допускать роста цен

По словам премьер-министра, главы ряда регионов допустили оплошности по росту цен на некоторые социально-значимые товары.

На заседании правительства РК рассмотрена ситуация с ценами на социально-значимые товары. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев напомнил главам регионов об их ответственности в этом вопросе, передает корреспондент Zakon.kz.

"Проблема роста цен на социально-значимые продукты питания очень чувствительна для граждан. Поэтому ответственность за недопущение роста цен на продукты питания несут в первую очередь местные исполнительные органы. Хочу это подчеркнуть. Вы это сами только что озвучили. Поэтому прошу вас в целях регулирования рынка цен эффективно использовать возможности региональных стабилизационных фондов. Поручаю вам усилить мониторинг и в случае необходимости оперативно подключать все ресурсы", - сказал Сагинтаев.

В то же время глава кабмина добавил, что работа заключается не только том, чтобы стабилизировать цены на социально-значимые товары, это также связано с ценами на платные услуги.

"Например в образовании, оказании мед услуг. Если все эти цены вырастут, то никакого толка не будет от того, что вы стабилизируете. С одной стороны работа хорошо проводится, с другой стороны допускаете оплошности", - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Ранее на заседании говорилось о росте цен, в частности, на сахар, рис, капусту, свеклу, дизельное топливо, проезд и каменный уголь.

Так, вице-министр национальной экономики Даленов сообщил о том, что в региональном разрезе с начала года среднереспубликанский уровень превышают ряд областей. Это наблюдается в Мангистауской, Атырауской и Павлодарской областях, а также Астане, Шымкенте и Алматы.

По его словам, перечень социально значимых продовольственных товаров на сегодняшний день состоит из 19 наименований (мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, картофель, морковь, лук репчатый, капуста, сахар, масло подсолнечное и сливочное, говядина, мясо кур, молоко, кефир, яйца, соль, творог). За 9 месяцев цены на данные товары увеличились на 0,7%.

"Анализ цен в разрезе регионов показывает превышение пороговых значений более чем на 15% в таких городах как Астана, Караганда, Уральск и Усть-Каменогорск по 4 товарам, Павлодар и Шымкент по 3 товарам, Актау, Атырау, Костанай, Петропавловск, Тараз, Актобе, Кызылорда и Талдыкорган по 2 товарам и Кокшетау по 1 товару. Отсутствует существенное превышение пороговых цен только в Алматы", — сказал Даленов.

Ксения Давыдова, Астана

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