На западе и востоке страны ожидаются осадки

Местами возможны грозы.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 октября, передает zakon.kz.

Синоптики отмечают, что на большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем сохраняется погода без осадков, лишь в западной и восточной части с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки, местами с грозами. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман, Восточно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-23 м/с. В Алматинской, днем Мангыстауской областях местами гроза, в Алматинской области днем в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с.

Также сообщается, что в Туркестанской, Мангистауской, на большей части Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

"Ночью 3 октября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), понижение температуры воздуха до 5 мороза. Вероятность шторма 85-90%", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем 21°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 10°, частично облачно.

Прогноз погоды на 3 октября.

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