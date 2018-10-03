Не сдержался и ударил - Главврач об инциденте между пациентом и терапевтом

Врач будет уволен из больницы.

Главный врач центральной дорожной больницы Сергей Демочкин прокомментировал видео, на котором врач-терапевт его больницы бьет пациента, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ночь с 1 на 2 октября в приемный покой больницы поступил пациент с травмой головы не требующей госпитализации. Он был осмотрен дежурным нейрохирургом, была оказана медицинская помощь. Сам пациент находился в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, выражался не цензурно. После выдачи рекомендаций был отпущен домой и ушел.

«Через какое-то время он вернулся в больницу, начал требовать у медсестер приемного покоя телефон, который они якобы у него забрали. В это время в приемном покое находился дежурный терапевт, который оформлял пациента, поступающего в больницу. Этот не трезвый пациент начал требовать телефон дежурного врача, говоря, что это его телефон. Врач отдавать свой телефон отказался. Пациент вел себя агрессивно, провоцировал драку, выражался не цензурно, оскорблял врача, его ближайших родственников. После чего, стал вызывать его на бой, говоря, что он мастер спорта по боксу. Ударил дежурного врача. В первый раз, врач стерпел, пациент ударил его второй раз, врач оттолкнул нападавшего. От чего тот упал в дверной проем, врач не сдержался и пнул его ногой», - рассказал главный врач центральной дорожной больницы Сергей Демочкин.

Дирекция медучреждения передала все материалы в ДВД. На данный момент по этому инциденту идет расследование. Параллельно служебное расследование по данному факту идет в больнице.

«Мы ни в коем мере не оправдываем действия нашего врача за нарушение этики он будет уволен из больницы. Но такие случаи агрессивного поведения пациентов в больнице не единичны. Буквально в пятницу в приемный покой нашей больницы поступил пациент, который избил охранника, медсестру (сломал челюсть). Через день к нам поступают пьяные пациенты, которые ведут себя агрессивно, но это не дает право медработникам отвечать на их действия, но этот врач не сдержался», - добавил

Врач-терапевт работал в центральной дорожной больнице 3 года. Ему 26 лет. Характеристика от главврача: «Нормальный терапевт».

Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!