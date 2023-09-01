В Алматы уволили главврача больницы, где пациенты заразились ВИЧ

В Управлении здравоохранения Алматы рассказали, что главу Центральной городской клинической больницы Наримана Табынбаева уволили по состоянию здоровья с 1 августа, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что с 1 сентября Серикжан Сабыралиев принят на должность исполняющего директора до проведения конкурса Наблюдательного совета.

Серикжан Сабыралиев в 2007 году окончил Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова по специальности "Лечебное дело".

В 2008 году окончил Казахстанский медицинский университет имени М. Алиева, интернатуру "Урология", магистр здравоохранения.

В 2015 году окончил магистратуру в Лондоне по программе "Болашак".

В 2016 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности бакалавр "Экономики и бизнеса",

В 2023 году в Екатеринбурге окончил докторантуру.

О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая заражения ВИЧ, стало известно 14 июня. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи инфекции.