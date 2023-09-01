В Алматы уволили главврача больницы, где пациенты заразились ВИЧ
В ведомстве отметили, что с 1 сентября Серикжан Сабыралиев принят на должность исполняющего директора до проведения конкурса Наблюдательного совета.
Серикжан Сабыралиев в 2007 году окончил Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова по специальности "Лечебное дело".
В 2008 году окончил Казахстанский медицинский университет имени М. Алиева, интернатуру "Урология", магистр здравоохранения.
В 2015 году окончил магистратуру в Лондоне по программе "Болашак".
В 2016 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности бакалавр "Экономики и бизнеса",
В 2023 году в Екатеринбурге окончил докторантуру.
О том, что в Центральной городской клинической больнице Алматы выявили три случая заражения ВИЧ, стало известно 14 июня. Комиссия провела в больнице внутреннее расследование по выявлению источников передачи инфекции.