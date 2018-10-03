Побои в школе-интернате в Алматы: полиция расследует уголовное дело

Воспитателю грозит крупный штраф либо арест.

По факту рукоприкладства в алматинской школе-интернате №10 начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, по факту инцидента, запечатленного на видео в классе школы-интерната №10 для детей из малообеспеченных семей, начато досудебное расследование по ст.140 УК РК. Расследованием занимается Следственный отдел РУВД Бостандыкского района.

Санкция статьи "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Видео, на котором воспитатель школы-интерната бьет по лицу воспитанника, щипает его и тянет за ухо, вызвало широкий резонанс. По итогам педсовета данный воспитатель была уволена.

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