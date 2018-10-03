17 часов спасатели искали пропавших туристов в Талгарском заповеднике

Рекомендация - тщательно готовьтесь к походам.

Две группы спасательного отряда спасли трех туристов в Талгарском заповеднике, передает Zakon.kz со ссылкой на республиканский оперативно-спасательный отряд Комитета по ЧС МВД РК.

В распространенном сообщении отмечается, что 27 сентября 2018 года в девять часов вечера дежурный диспетчерской службы РОСО получил данные, согласно которым в ущелье «Монахово» Талгарского района заблудились три человека.

Позже выяснилось, что один мужчина и две женщины шли от санатория «Спутник» вверх по реке и сбились с дороги. В срочном порядке семь человек личного состава РОСО, в том числе один кинологический расчет выехали на место происшествия.

Уже через час, оперативная группа РОСО приступила к поискам, которые длились всю ночь. В девять часов утра, было решено направить к месту вызова оперативную группу РОСО №2 в количестве шести человек, в том же составе кинолог со служебной собакой. Благодаря скоординированной работе двух подразделений, заблудившаяся группа туристов была обнаружена к полудню и сопровождена до санатория «Спутник», также в процессе поисково-спасательной операции была оказана помощь и сопровождение двум путникам, которые потерялись в горной местности Талгарского ущелья.

Спасатели РОСО рекомендуют, тщательно готовиться к предполагаемому походу, старайтесь избегать отступления от намеченного маршрута и тактики передвижения. Отправляясь в длительный поход, обязательно нужно иметь при себе фонарь, шапку, перчатки и запасной комплект теплой одежды. Также возьмите с собой светоотражающий жилет. Он займет мало места, зато позволит спасателям быстрее вас найти, если вы заблудитесь. Вы должны быть уверены, что ваша физическая подготовка, экипировка и знание местности соответствуют выбранному маршруту. Перед отправлением в поход обязательно проинформируйте других людей о том, куда вы собираетесь и когда вы планируете добраться до цели, и помните, что погодные условия могут резко ухудшиться. Бдительность – залог безопасности.

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