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Всю ночь искали пропавшую туристку спасатели Алматы

спасатели, горы, РОСО Фото: Пресс-служба РОСО МЧС
В горах Заилийского Алатау в районе пика Советов потерялась 33-летняя женщина. В горный поход она пошла с друзьями, но при восхождении они разминулись. Поиски потерявшейся длились четыре часа, сообщает Zakon.kz.

Так как телефонная связь была недоступна, туристы вызвали спасателей спустя несколько часов после того, как обнаружили, что член их туристической группы отстала, сообщает пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Через час после заявления о пропаже человека спасатели были на пике Советов и приступили к поискам. Поиски в горах продолжались четыре часа. 11 сентября в 5:16 девушку нашли. В 7:50 спасатели спустили ее до оперативной служебной машины.

Спасатели МЧС напоминают туристам: не ходите в горы в одиночку, изучайте туристический маршрут, не сокращайте путь за счет безопасности и перед выходом в горы обязательно предупреждайте родных и близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения в город.

Ранее сообщалось, что по всему Казахстану пройдут сейсмотренировки. Жителей страны просят принять в них активное участие и сохранять спокойствие. Сейсмотренировки пройдут в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", которое направлено на подготовку и обучение населения, развитие культуры безопасности, повышение уровня готовности сил гражданской защиты к землетрясениям.

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