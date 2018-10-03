Верховный суд оправдал 8 человек

Всего в этот день было рассмотрено 12 дел.

2 октября 2018 года кассационной коллегией Верховного cуда оправдано 8 человек. Все по представлению председателя Верховного cуда. Об этом сообщил пресс-секретарь ВС Болат Кальянбеков, передает Zakon.kz.

Всего в этот день было рассмотрено 12 дел.

«Пересмотрены семь постановлений судов первой инстанции в отношении Айслу Жалгасбаевой, Тәуіржана Саттарова, Альберта Даукантаса, Құрбанай Кадыр, Жайнагуль Бердигалиевой, Жанат Сызбаевой, Жадыры Мамытбековой. А также один приговор по делу Бекежана Ержанова. Кассационная инстанция оправдала их за отсутствием состава преступления», - написал Кальянбеков на своей странице в Facebook.

По его словам, в отношении семи подсудимых судами первой инстанции дела прекращены по ст. 68 ч. 1 УК РК по нереабилитирующим основаниям за покушение на совершение уголовного проступка.

Ержанов приговором суда первой инстанции был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Кассация руководствовалась следующим.

В действиях осужденных отсутствует состав оконченного уголовного правонарушения. Их деяние относится к уголовным проступкам. Согласно ч. 4 ст.24 УК уголовная ответственность наступает только за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, а также за покушение на террористическое преступление.

Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного проступка законом не предусмотрена.

За всеми оправданными признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!