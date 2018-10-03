Баскова заперли в холодильнике у Аллегровой

Холодильник певицы представляет собой "полноценную комнату с уходящими за горизонт полками".

Певец Николай Басков рассказал сайту Tele.ru, как едва не погиб в холодильнике Ирины Аллегровой.

По его словам, однажды он приехал на многолюдную вечеринку, которую певица устроила у себя дома. Артист отметил, что Аллегрова очень любит готовить, а ее холодильник представляет собой "полноценную комнату с уходящими за горизонт полками".

Мобильная связь в холодильнике отсутствовала, дверь изнутри не открывалась, а криков замерзающего певца никто не слышал. По словам Баскова, лишь 30 минут спустя кто-то из гостей заметил его пропажу и догадался во время поисков заглянуть в холодильник.

"Как Ира ругалась на меня — не передать словами", — рассказал артист.

Певец отметил, что этот случай — первое, что он вспоминает, когда видит Аллегрову, и тут же "холодеет" от мысли, что бы с ним произошло, если бы его нашли не столь быстро.

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