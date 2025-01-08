На каких полках холодильника правильно хранить разные продукты

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов рассказал, что холодильник – это где каждая полка выполняет свою функцию, сообщает Zakon.kz.

Эксперт дал рекомендации, как правильно пользоваться этой "системой", чтобы дольше сохранить продукты свежими.

"На верхней полке холодильника лучше хранить продукты, которые не требуют приготовления или требуют минимальной обработки перед приемом пищи. Температура здесь колеблется от 2 до 4°C, что отлично подходит для хранения молочных и кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного. Эти продукты не требуют низких температур для сохранения свежести, но важно следить за их сроком годности", – приводит Life.ru слова Панова.

Средняя полка холодильника – зона с постоянной температурой от 0°C до 2°C. Здесь рекомендуется хранить готовые блюда, яйца, сосиски и колбасу. При этом важно накрывать блюда крышкой, чтобы избежать перекрестного загрязнения и сохранить их свежесть. Не стоит хранить уже приготовленные блюда рядом с сырыми продуктами, так как в необработанной еде могут содержаться бактерии, которые при попадании в пищу способны стать причиной возникновения различных заболеваний, добавил химик.

Нижняя полка холодильника – это зона с самой низкой температурой от -2°C до 0°C, которая помогает сохранить свежесть продуктов и предотвратить их порчу. По словам Панина, здесь следует хранить сырую рыбу, мясо, курицу и фарш. Также на этой полке можно размещать готовые блюда в больших емкостях.

Выдвижные ящики холодильника предназначены для хранения овощей и фруктов, которые желательно размещать в разных ящиках, – это позволит избежать быстрого гниения и смешивания вкусов, рассказал ученый.

"Перед тем, как отправить продукты в лотки, тщательно вымойте и высушите их, чтобы предотвратить распространение бактерий и сохранить свежесть продуктов", – советует Алексей Панов.

Дверца холодильника – самая теплая часть: температура здесь обычно от 5°C до 7°C. Здесь следует хранить продукты с длительным сроком годности, такие как сыры, соусы, масла и напитки. По словам эксперта, они не требуют низких температур для сохранения свежести, но важно соблюдать срок годности этих продуктов.

Морозильная камера имеет две полки: верхнюю и нижнюю. По словам химика, на верхней полке температура колеблется от -10°C до -17°C, что подходит для хранения овощных, фруктовых и ягодных заморозок, морепродуктов и грибов. Также здесь можно хранить полуфабрикаты, пельмени, вареники и сосиски. Нижняя полка морозильной камеры имеет температуру ниже -17°C, что идеально для хранения мяса, птицы, субпродуктов и мороженого.

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