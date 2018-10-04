"Кайрат" с разгромной победы начал выступление в лиге чемпионов

Гости в этой встрече нанесли 46 ударов по воротам соперника.

Бессменный чемпион Казахстана по футзалу "Кайрат" с крупной победы начал свою очередную еврокампанию. В Приштине (Косово) алматинская команда в рамках лиги чемпионов разгромила местный "Феникс", сообщает МИА "Казинформ".

Счет открыл двукратный обладатель кубка УЕФА из Казахстана, когда на 5-ой минуте цели достиг удар Песса Перейры. Спустя 4 минуты Сезар восстановил было равновесие, но равный счет на табло держался недолго. Еще до перерыва Джон Леннон, Тайнан (дважды) и Дос Сантос довели результат до безнадежных для косовских футзалистов 1:5. На последней минуте первого тайма Мейзини забил 2-ой гол "Феникса".

Достигнув комфортного преимущества, "Кайрат" после перерыва тем не менее продолжал забивать (Тайнан). Хозяева площадки ответили голом Петровича. Но последнее слово осталось за "Кайратом". И снова отличился Тайнан, ставший тем самым автором покера. Итог - 7:3 в пользу подопечных Кака. Необходимо отметить, что гости в этой встрече нанесли 46 ударов по воротам соперника.

В другой встрече группы 4-го основного раунда ЛЧ португальский "Спортинг" обыграл «Лиду» из Беларуси (3:2). 4 октября состоится поединок лидеров группы. Его начало в 22:00 по времени Астаны.





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