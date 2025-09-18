Будущий оппонент "Кайрата" с победы начал общий этап Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/inter
Итальянский футбольный клуб "Интер" в рамках игр первого тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА в гостях обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.
Финалист прошлого сезона Лиги чемпионов, а также будущий соперник алматинского "Кайрата" уверенно победил представителя Нидерландов на их же поле.
Героем матча стал французский форвард гостей Маркус Тюрам, который оформил дубль. Что интересно, в обоих голах ему ассистировал Хакан Чалханоглу.
Одержав выездную победу, команда Кристиана Киву вошла в топ-5 списка лучших после первого тура Лиги чемпионов с активом в три очка.
5 ноября "Интернационале" принимает в Милане чемпиона Казахстана – "Кайрат".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript