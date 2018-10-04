Солисту MBAND из Казахстана присудили премию ТЭФИ

Информация об этом была размещена в официальном instagram группы.

Анатолий Цой из группы MBAND получил премию ТЭФИ, передает Zakon.kz.

Информация об этом была размещена в официальном instagram группы.

"Несколько минут назад в московском театре мюзикла состоялось вручение престижной награды ТЭФИ - индустриальной телевизионной премии, присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств. Проект "Саранхэ", ведущим которого является солист группы MBAND победил в номинации: "развлекательное ток-шоу прайм-тайма", - сказано в сообщении.

В конце сентября стало известно, что Анатолий Цой вышел в финал премии. Премия ТЭФИ традиционно присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!