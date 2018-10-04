Кому выгодно термины из Корана превращать в символы терроризма и экстремизма - эксперт

Тысячи людей ежедневно попадают на крючок провокаторов, в идеологические пирамиды.

Одной из самых неисследованных загадок современности является то, каким образом удалось за какие-то полтора десятилетия интерпретировать миролюбивую религию ислам как угрозу цивилизации. Почему термины, взятые из священной книги мусульман – Корана превратили в некие символы терроризма и экстремизма: «джихад», «шахид», почему цитаты из него преподносят как призывы к братоубийственным войнам, почему появляются террористы-смертники. Об этом и другом рассказывает Zakon.kz председатель президиума Республиканского общественного объединения «Контртеррористический комитет» Аманжол Уразбаев.

- Аманжол Зейноллаевич, вы уже много лет занимаетесь вопросами террористов-смертников, проводите различные тренинги и так далее. Скажите, пожалуйста, легко ли сегодня стать смертником, особенно женщине?

- Очень легко. Если вербовщик хорошо владеет методикой, то ему хватит буквально одного месяца, чтобы подготовить, к примеру, из «верующей» смертницу. Неделю он изучает уклад жизни жертвы, затем нанимает пару наркоманов, которые за дозу готовы в самой извращенной форме изнасиловать женщину или ее ребенка.

И здесь вербовщик является к жертве как добрый ангел, затем начинает ее психологически обрабатывать, внушая находящейся в прострации женщине, что все зло в этом мире исходит от неверных или властей и так далее. На это потребуется всего лишь две недели. Еще неделя уйдет на то, чтобы обучить ее пользоваться поясом смертника.

То есть вербовка смертниц в большинстве случаев идет через создание проблем или основана на имеющейся у нее в данный момент проблеме. Например, если она вдова террориста.

- Является ли самоубийство на почве религии грехом или это самопожертвование?

- Во всех мировых религиях самоубийство считается не просто грехом, но тяжким грехом, преступлением против жизни, против природы души, против Бога. По сути, самоубийство это такое же преступление, как убийство другого человека.

А является ли самоубийство на почве религии самопожертвованием, то тут ответ однозначен – нет! Нужно уметь отличать самоубийство от самопожертвования. Допустим, на войне или в каких-то других экстремальных ситуациях. Самопожертвование относится к проявлению героизма, это не зло, не грех, а добродетель, оно несет в себе совершенно другой мотив, в его основе лежат не слабость, трусость, уход от проблем, а сила духа, доблесть, смелость. Когда солдат накрывает собой активированную гранату, чтобы спасти жизнь своих собратьев-воинов - он герой, потому что ценой своей жизни спасает других людей. Яркий пример - майор Вооруженных сил России Владимир Чупин, уроженец Караганды, который в марте этого года спас солдата-срочника, закрыв его от гранаты, а сам погиб. Или полковник Серик Султангабиев, уроженец Костанайской области, тоже накрывший собой гранату и спасший своих сослуживцев, за что награжден Звездой Героя России.

- Откуда тогда берутся террористы-смертники, что ими движет? Не вера же?

- Конечно, не вера. Ислам категорически запрещает любые виды насилия над кем-либо, в том числе над самим собой. Ислам нацелен на поддержку человека в трудные минуты жизни и настоящие верующие знают, что любая трагедия, беда, горе, будь то потеря близкого человека, или тяжелое заболевание, или крах в карьере - это всего лишь испытание, за которым последует избавление. И насколько человек будет верить в милость и облегчение от Всевышнего и проявлять терпение, настолько счастливым будет исход его терпения.

Создатель всего сущего даровал человеку жизнь, и только Он имеет право ее отнять. Всевышний в Коране сказал (смысл): «Не толкайте себя на гибель!» (сура «Аль-Бакара», аят 195). Пророк Мухаммад (ﷺ) говорил: «Кто бросится с горы и убьёт себя, тот будет также бросаться с высоты в аду; кто убьет себя ядом – будет вечно гореть в аду с ядом в руке; кто убьёт себя оружием – будет убивать себя этим же оружием в адском огне вечно» (передается в сборнике «Сахих» Бухари, № 5442). Как видим, самоубийство или умышленное причинение вреда своему здоровью являются тягчайшим грехом перед Творцом.

Так что террористы-смертники являются самоубийцами и им к греху самоубийства добавляется еще грех убийства, ведь они вместе с собой уносят жизни других невинных людей, которые становятся жертвами теракта. Кроме того, смертники своим поступком вызывают исламофобию в обществе, ненависть к религии ислам.

Зачастую приверженцев так называемого «чистого ислама» невозможно не только переубедить в греховности его пути, проповедующего смерть всем инакомыслящим, но даже призвать проанализировать, сопоставить знания. Им изначально внушают быть слепыми и глухими к любым другим источникам информации.

- Можно ли хоронить самоубийц и смертников по шариату?

- По мнению имамов Абу Ханифы и Мухаммада Аш-Шайбани, по самоубийце читается джаназа-намаз и делается за него дуа (молитва). В православии иначе.

По церковным канонам, самоубийц - к таковым относятся также убитые на дуэли, убитые во время разбоя преступники, люди, настоявшие на своей эвтаназии и даже подозреваемых в самоубийстве нельзя отпевать в храме, поминать в церковной молитве за Литургией и на панихидах. Самоубийц не хоронят на кладбищах около церквей. Также не принято отпевать утонувших при неизвестных обстоятельствах.

- Кому выгодна деятельность террористов-смертников?

- Прежде чем отвечать на этот вопрос, я к нему еще добавил бы: кому выгодно разделить мир, столкнуть между собой страны, народы, конфессии? Кому выгодно внести раскол и заставить тех же мусульман, чье количество стремительно растет, убивать и считать это богоугодным делом? На эти вопросы, думаю, отвечает политический принцип «разделяй и властвуй», которым руководствовался еще римский сенат. Выражает он «принцип государственной власти, согласно которому лучший метод управления разноплеменным государством – разжигание национальной розни между народностями». В данном случае он также применим и к разжиганию религиозной вражды, но уже в глобальном масштабе.

Между тем, одной из самых неисследованных загадок современности является то, каким образом удалось одну из самых миролюбивых религий - ислам, интерпретировать, отождествлять с угрозой цивилизации, причем за последние полтора десятилетия.

Вместо добра и мира, лежащего в основе священной книги мусульман – Коране, преподносить цитаты из него как призывы к братоубийственным войнам. Термины, взятые из Корана, превратили в некие символы терроризма и экстремизма: «джихад», «шахид» и так далее.

Кому выгодно превратить молодые жизни в «пушечное мясо»? А что взамен? Вечное блаженство в раю? Покажите хотя бы одного человека на земле, кто был там и вернулся. Хотя бы одного! Иначе эти сказочные обещания, ложь. А кто гарантирует попадание в рай? Тот, кто сидит за тысячи верст и направляет на смерть из своего теплого заграничного офиса?

У меня на этот счет возникает реальная ассоциация. Мясокомбинат. Стадо баранов. Вдруг появляется козел (вождь) и стадо дружно устремляется за ним. Козел перед самым конвейером гордо проходит в боковую дверь, а стадо идет прямо - на убой. При этом у козла есть штатная должность, за которую его холят и лелеют: козел-провокатор.

К огромному сожалению, реальная жизнь у нас только одна. И она на Земле. Прелести загробной жизни описаны лишь в легендах и мифах. Сейчас они грамотно используются обыкновенными мошенниками. Согласно криминальной статистике, сотни и тысячи людей ежедневно попадают им на крючок, как в финансовые, так и идеологические «пирамиды». Такова природа человека. Однако позднее раскаяние не дает возможности прожить новую жизнь. Она всего одна. Каждый сам создает свой ад или рай.

- Как вы оцениваете реформы, проводимые сейчас на родине ислама?

- Кардинальные реформы в Королевстве Саудовская Аравия вызывают живой интерес по всему миру. Международные информационные агентства сообщают о процессе либерализации прав арабских женщин, от снятия запретов на вождение автомобиля, открытие бизнеса, посещение публичных мест и фитнес-клубов до службы в армии.

На фоне целенаправленного очернения ислама с привлечением мировых СМИ в течение последних 15-20 лет, в том числе, когда «второсортность» женщин-мусульманок в арабских странах с подачи ортодоксальных салафитов, казалось бы, уже стала восприниматься как норма, эти новости стали настоящей сенсацией.

Наследный принц Мухаммад бен Салман – инициатор и главный разработчик реформ заявил, «мы считаем, что гарантированные в исламе права женщины Саудовской Аравии не получили». Это был беспрецедентный вызов салафитскому (ваххабитскому) духовенству, которое, как известно, отводит женщине второстепенную роль во всех сферах жизни. Принц в публичном выступлении на конференции в октябре 2016 года рассказал о жестком противостоянии с высшим религиозным духовенством, «которые, искаженно трактуя ислам, блокируют предоставление женщинам прав, гарантированных исламом».

На фоне таких позитивных новостей ещё более непонятным становится стремление наших псевдосалафитов копировать ортодоксальные заповеди в условиях Казахстана. Ведь те права и свободы, которые как великое благо восприняты в саудовском обществе, являются естественными для любой казахстанской женщины.

Более того, женщина в казахской степи всегда была свободна в принятии решения. Достаточно сделать небольшой экскурс в историю, чтобы убедиться в этом. От царицы Томирис до Маншук и Алии. А сколько знаменитых женщин воспето в казахских сказаниях и песнях! Не многие народы могут похвастаться подобным.

Однако сегодня, в 21 веке, мы часто читаем о десятках брошенных наших соотечественниц, которые не знают даже, от кого из «братьев-салафитов» они родили детей. То есть мотивируя сказками о «чистом исламе», их на наших глазах превращают в средство для утех, отрывая от общества, насаждая мракобесие ваххабизма.

Поэтому хотелось бы, чтобы позитивные реформы в отношении искоренения насильственного экстремизма, прикрывающегося религией, воплотились в реальность на родине ислама. Тогда и наши заблудшие адепты различных деструктивных течений смогли бы вернуться к чистой вере, вере Души и Сердца, которую наши великие предки пронесли сквозь века. Без фанатизма.

Торгын Нурсеитова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!