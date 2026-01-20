#Казахстан в сравнении
Zakon Live:
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
509.63
592.34
6.54
Статьи

Январь без льда: необычная зима на Капшагайском водохранилище – фоторепортаж

Капшагай, водохранилище, лед, зима, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 18:45 Фото: Zakon.kz
Зима на Капшагайском водохранилище в этом году выглядит непривычно. Несмотря на январские даты и установившиеся морозы, водоем так и не покрылся льдом. Корреспондент Zakon.kz прогулялся по его берегу, чтобы увидеть, как выглядит водохранилище и чем живет его природа.

На данный момент легкая ледяная кромка образовалась лишь у самого берега водоема, тогда как основная часть акватории остается открытой. Береговая линия при этом уже покрыта снегом, создавая редкий для этого времени года контраст – белые сугробы и темная, незамерзшая вода.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Жители города Конаева, который располагается на побережье, отмечают, что подобная картина для середины зимы нетипична. В прошлые годы к этому времени водохранилище, как правило, полностью сковывал лед, и оно превращалось в площадку для подледной рыбалки.

Фото: Zakon.kz

Если еще прошлой зимой рыбакам приходилось бурить лунки и внимательно следить за толщиной льда, то сейчас ситуация выглядит иначе. В этом году некоторые любители рыбной ловли могут выходить на воду на лодках, как в осенний период.

Фото: Zakon.kz

Помимо рыбаков, на берегу можно заметить и людей, для которых холод – не повод отказываться от воды. Некоторые закаленные казахстанцы рискнули окунуться в ледяную воду, фактически открыв пляжный сезон еще в декабре. Короткие заплывы на фоне снега и серого неба стали еще одной особенностью этой зимы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 18:45
"Кто-то уже купался!": казахстанцы о незамерзшем Капшагае

Фото: Zakon.kz

Медики подчеркивают, что подобные купания допустимы только для физически подготовленных людей. Для нетренированного организма резкий контакт с холодной водой может быть опасен и привести к серьезным последствиям.

Фото: Zakon.kz

Особое внимание привлекает и фауна водохранилища. К примеру, на открытых водах Капшагайского водохранилища этой зимой можно встретить пеликанов.

Обычно эти крупные водоплавающие птицы покидают регион с наступлением холодов, однако отсутствие льда и наличие кормовой базы, по всей видимости, позволили им задержаться.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 18:45
Три судака: история доброго рыбака и голодного пеликана в Конаеве облетела Казнет

Спасательные службы традиционно призывают жителей соблюдать осторожность и не рисковать жизнью, особенно в период нестабильных температур.

Специалисты предупреждают, что тонкий лед у берега может быть особенно опасен. Он создает иллюзию безопасности, но его толщина крайне неравномерна. Выходить на такой лед категорически не рекомендуется даже в местах, где он кажется прочным.

Фото: Zakon.kz

В ближайшие недели ситуация на водохранилище будет зависеть от погоды. Если морозы усилятся и сохранятся длительное время, ледяной покров все же может сформироваться. Пока Капшагайское водохранилище остается открытым, напоминая скорее позднюю осень, чем середину зимы.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
