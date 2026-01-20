Январь без льда: необычная зима на Капшагайском водохранилище – фоторепортаж
На данный момент легкая ледяная кромка образовалась лишь у самого берега водоема, тогда как основная часть акватории остается открытой. Береговая линия при этом уже покрыта снегом, создавая редкий для этого времени года контраст – белые сугробы и темная, незамерзшая вода.
Жители города Конаева, который располагается на побережье, отмечают, что подобная картина для середины зимы нетипична. В прошлые годы к этому времени водохранилище, как правило, полностью сковывал лед, и оно превращалось в площадку для подледной рыбалки.
Если еще прошлой зимой рыбакам приходилось бурить лунки и внимательно следить за толщиной льда, то сейчас ситуация выглядит иначе. В этом году некоторые любители рыбной ловли могут выходить на воду на лодках, как в осенний период.
Помимо рыбаков, на берегу можно заметить и людей, для которых холод – не повод отказываться от воды. Некоторые закаленные казахстанцы рискнули окунуться в ледяную воду, фактически открыв пляжный сезон еще в декабре. Короткие заплывы на фоне снега и серого неба стали еще одной особенностью этой зимы.
Медики подчеркивают, что подобные купания допустимы только для физически подготовленных людей. Для нетренированного организма резкий контакт с холодной водой может быть опасен и привести к серьезным последствиям.
Особое внимание привлекает и фауна водохранилища. К примеру, на открытых водах Капшагайского водохранилища этой зимой можно встретить пеликанов.
Обычно эти крупные водоплавающие птицы покидают регион с наступлением холодов, однако отсутствие льда и наличие кормовой базы, по всей видимости, позволили им задержаться.
Спасательные службы традиционно призывают жителей соблюдать осторожность и не рисковать жизнью, особенно в период нестабильных температур.
Специалисты предупреждают, что тонкий лед у берега может быть особенно опасен. Он создает иллюзию безопасности, но его толщина крайне неравномерна. Выходить на такой лед категорически не рекомендуется даже в местах, где он кажется прочным.
В ближайшие недели ситуация на водохранилище будет зависеть от погоды. Если морозы усилятся и сохранятся длительное время, ледяной покров все же может сформироваться. Пока Капшагайское водохранилище остается открытым, напоминая скорее позднюю осень, чем середину зимы.