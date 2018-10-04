Первая исламская ипотека запущена в Казахстане

Исламская ипотека предоставляется через инструмент Мурабаха и отличается от традиционной отсутствием процентной ставки.

АО "Исламский банк "Al Hilal" запускает первую в Казахстане исламскую ипотеку. Воспользоваться новым продуктом, построенным по принципам исламского финансирования, на данный момент смогут жители Алматы, Астаны и Шымкента как для приобретения жилья, так и для рефинансирования уже существующей ипотеки в другом банке. При этом новый продукт рассчитан для всех, вне зависимости от вероисповедания.

Исламская ипотека предоставляется через инструмент Мурабаха и отличается от традиционной отсутствием процентной ставки, так как это запрещено правилами и принципами Шариата. Структура продукта выглядит следующим образом: банк покупает жилье и далее продает его клиенту с наценкой в рассрочку, при этом наценка заранее известна клиенту и остается фиксированной на весь срок финансирования. В основе продукта прозрачность и выгода: клиент сразу видит конечную цену за жилье.

Еще одной отличительной особенностью продукта является удобный метод выплат. Большинство клиентов традиционных банков считает наиболее удобным аннуитет, но при его выборе итоговая стоимость ипотеки обычно значительно возрастает в зависимости от срока ипотеки. Схема оплаты по исламской ипотеке банка Al Hilal предполагает равные платежи на протяжении всего срока финансирования, так же как и аннуитет, однако переплата, свойственная ему, отсутствует.

"Запуск исламской ипотеки является важным шагом для развития исламского банкинга в Казахстане. Это один из первых розничных продуктов исламского финансирования, рассчитанных на физических лиц. Мы надеемся, что клиенты оценят преимущества, особые и выгодные условия наших продуктов" – отметил Заместитель Председателя Правления АО "Исламский Банк "Al Hilal" Елтай Мухамеджанов.

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