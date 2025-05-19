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Финансы

Когда в Казахстане появится исламская ипотека

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 12:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Ассоциации исламских финансов и бизнеса Казахстана Мадина Тукулова 19 мая 2025 года в кулуарах форума Islamic Finance and Business Forum рассказала об исламской ипотеке, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, сейчас разрабатываются возможные инструменты для реализации исламской ипотеки в Казахстане.

"Как вы знаете, в Казахстане нет возможности традиционным банкам предоставлять исламское финансирование. Сейчас регулятор – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка – в рамках нового закона о банках как раз таки обсуждает вопрос внедрения исламских окон, когда традиционные банки смогут предоставлять исламское финансирование. Но поскольку отсутствуют на текущий момент механизмы, мы смотрим с Отбасы банком, какие меры мы можем принять, чтобы в ближайшее время это можно было реализовать в нашей стране", – озвучила спикер.

Мадина Тукулова подчеркнула, что вопрос предоставления исламских окон остается достаточно сложным и требует серьезной законодательной проработки.

"В Казахстане, насколько мы понимаем, сейчас в рамках закона о банках регулятор предложил определенные инициативы. То есть это однозначно будет внесение соответствующих изменений, и будет полностью создана новая регуляторная база для того, чтобы работали как потенциальные нормативы, так и внутренние нормативы со стороны регулятора для того, чтобы традиционные банки могли у себя открывать такие окна. В какой форме это будет, мы пока еще не знаем. Мы с нетерпением ждем информации от нашего регулятора и надеемся, что мы, как ассоциация, сможем оказать содействие, чтобы документы, которые будут приняты, можно было наполнить качественно – именно с экспертностью представителей ассоциации", – дополнила она.

Глава ассоциации подчеркнула, что сроки появления исламской ипотеки зависят от нового закона о банках, где будет положение об исламских окнах.

"Насколько мне известно, регулятор планировал это до конца текущего года. Возможно, раньше или позже", – сказала Мадина Тукулова.

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева, отвечая на вопросы журналистов, подтвердила, что в новом законе "О банках и банковской деятельности" будут отдельные нормы, связанные с развитием исламского финансирования.

"То, что есть спрос, – это однозначно. Нам нужно будет двигаться в том направлении, чтобы его удовлетворять. Сейчас я не могу сказать, с какими именно нормами зайдет закон, – это будет видно осенью, в сентябре. Мы будем приглашать представителей рынка, экспертов для того, чтобы обсуждать, как все эти инструменты можно будет внедрить как можно быстрее", – озвучила депутат.

26 сентября 2024 года представитель Союза строителей Казахстана Вячеслав Лазарев заявил, что внедрение исламской ипотеки даст возможность для верующей категории населения решить свой жилищный вопрос.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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