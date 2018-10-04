Третий день разыскивают двухлетнего ребенка близ Балхаша
Мальчик играл во дворе своего дома. В какой-то момент он вышел за калитку и ушел в неизвестном направлении.
Фото : СС04 октября 2018, 11:16
Сотрудники ДЧС Карагандинской области совместно с волонтерами продолжают поиски Даригул Бекнура Мейрамулы, 2016 г.р, сообщает Zakon.kz.
Поиски ведутся близ Балхаша в поселке Техснаб. По словам официального представителя ДЧС Карагандинской области Дауренбековой Жанны, поисковые работы продолжаются третий день.
"Задействованы все наши подразделения - кинологи и спасатели-водолазы, сотрудники отдела внутренних дел, но пока безрезультатно. Рядом протекает канал, который выливается в озеро Балхаш. Водолазы осмотрели весь канал и продолжают работы на Балхаше - просматривается мшиные заросли и береговая линия", - сообщила Жанна Дауренбекова.
По информации ДЧС, мальчик играл во дворе своего дома. Двор огражденный. В какой-то момент он вышел за калитку и ушел в неизвестном направлении.
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