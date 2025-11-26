#АЭС в Казахстане
Происшествия

Мужчина выстрелил в лицо ребенку во дворе дома в России

мужчина выстрелил в лицо ребенку в России, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 19:03 Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В Туапсе девятилетний мальчик играл во дворе дома со своим другом. В какой-то момент неизвестный выстрелил в ребенка, предположительно, из пневматического оружия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пуля попала мальчику в щеку и застряла там, после чего школьнику потребовалась срочная медицинская помощь. Мальчик заявил, что не видел, кто произвел выстрел.

Позже в полиции заявили, что задержан 64-летний мужчина. У подозреваемого изъяли пистолет, который был отправлен на баллистическую экспертизу. Его причастность к стрельбе пока не установлена. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что стрельба в американском университете закончилась трагедией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
