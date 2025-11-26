Мужчина выстрелил в лицо ребенку во дворе дома в России

В Туапсе девятилетний мальчик играл во дворе дома со своим другом. В какой-то момент неизвестный выстрелил в ребенка, предположительно, из пневматического оружия, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пуля попала мальчику в щеку и застряла там, после чего школьнику потребовалась срочная медицинская помощь. Мальчик заявил, что не видел, кто произвел выстрел.

Позже в полиции заявили, что задержан 64-летний мужчина. У подозреваемого изъяли пистолет, который был отправлен на баллистическую экспертизу. Его причастность к стрельбе пока не установлена. Расследование продолжается.

