Ученые опровергли пользу умеренного употребления алкоголя
Употребление даже самых малых порций алкоголя заметно повышает вероятность ранней смерти.
Ученые признали даже небольшие порции алкоголя опасными для здоровья человека. Его регулярное употребление на 20% повышает шансы на преждевременную смерть в любом возрасте, говорится в статье, опубликованной в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, передает РИА Новости.
"Все привыкли думать, что можно спокойно пропускать по одному-два стаканчика вина или пива в день, и некоторые наши коллеги даже утверждают, что подобный ритуал полезен для здоровья. Нам удалось показать, что регулярное употребление даже самых малых порций алкоголя заметно повышает вероятность ранней смерти", — заявила Сара Хартц (Sara Hartz) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).
Пить или не пить?
В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя и развитием различных видов рака.
К примеру, в 2010 году ученые выяснили, что употребление пива в больших количествах может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.
С другой стороны, многие писали и об обратном – о том, что те, кто выпивает понемногу вина или пива, в среднем живут дольше не только заядлых алкоголиков, но и абсолютных трезвенников. Эти заявления вызвали массу споров среди медиков, поскольку однозначного объяснения этого феномена они так и не смогли найти.
Недавно эксперты ООН проанализировали подобные исследования и пришли к выводу, что даже небольшие порции спиртного крайне негативно влияют на здоровье человека и заметно повышают вероятность развития рака, болезней сердца, а также и несчастных случаев.
Хартц и ее коллеги проанализировали результаты трех крупных исследований, посвященных действию спиртного на организм, и подтвердили, что связь между алкоголем и ранней смертностью действительно есть, а также выявили несколько интересных особенностей.
Вопрос возраста
В этих наблюдениях, как отмечают ученые, участвовали более 400 тысяч человек самых разных возрастов — от 18 до 85 лет. Часть из них выпивали часто, но мало, а другие — редко, но много. В целом все участники употребляли умеренное количество спиртного, но разными способами.
Анализ выявил несколько любопытных тенденций, связанных с тем, как эпизодическое и постоянное употребление алкоголя влияет на развитие различных болезней. К примеру, если добровольцы выпивали немного спиртного по два-три раза в неделю, то здоровье их сердца и сосудов несколько улучшалось, а вот ежедневное употребление того же количества алкоголя, наоборот, приводило к весьма негативным последствиям.
С другой стороны, как отмечает Хартц, употребление любых доз алкоголя заметно повышало шансы на развитие рака печени и других форм злокачественных опухолей, а также некоторых хронических болезней.
В целом негативные эффекты перевешивали благотворное действие алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20% как для 18-летних парней и девушек, так и для 85-летних бабушек и дедушек.
"С одной стороны, повышение общих шансов на преждевременную смерть на 20% может показаться небольшим, если смотреть на эту проблему с точки зрения молодежи, умирающей крайне редко. С другой стороны, эти же дополнительные 20% будут весьма серьезной проблемой для 75-летних людей, чьи шансы умереть и так высоки. Им точно не стоит считать, что стакан вина в день как-то продлит им жизнь", — заключает Хартц.
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