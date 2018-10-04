Могут ли таксисты ездить по BRT в Алматы

Информация о легальном передвижении такси по спецполосам дорожного движения оказалась ложной.

Информацию о том, что такси приравниваются к автобусу и имеют право проезда по спецполосам, выделенным для общественного транспорта, опровергли в Управлении пассажирского транспорта и в ДВД Алматы, передает Zakon.kz.

В некоторых СМИ распространяется информация о том, что официальный перевозчик такси, будь то индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа, может двигаться по спецполосам вместе с общественным транспортом. Что для этого нужно лишь официально зарегистрироваться и привести внешний и внутренний вид своего автомобиля в соответствие с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Также алматинцами активно распространяются слухи о том, что и обычные автомобилисты могут разъезжать по спецполосам в ночное время.

За разъяснениями журналист Zakon.kz обратился в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Однако там сообщили, что "данная информация не соответствует действительности".

С тем же вопросом мы обратились в пресс-службу ДВД Алматы. Но и там сказали, что ни такси, ни частные автомобили не имеют права передвигаться по BRT или другим спецполосам, выделенным для автобусов, независимо от времени суток. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 5 МРП (1 МРП составляет 2 405 тенге).

1 сентября на Тимирязева появилась специальная полоса для общественного транспорта (BRT), протянувшаяся по улице Тимирязева от улицы Жандосова до улицы Байтурсынова. Вдоль этого отрезка пути нанесена новая дорожная разметка, а также установлены знаки, запрещающие поворот налево. Автобусы двигаются посередине проезжей части, где установлены специальные остановочные комплексы.

Также в городе планируется строительство второго этапа BRT, которое начнется в 2019 году. Новая линия пройдет от Тимирязева - Желтоксан, по Желтоксан вниз, затем по Толе би на ВОАД, оттуда до "Халык Арена". Общая протяженность BRT будет составлять 22 километра.

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