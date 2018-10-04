О чем будет Послание Президента Казахстана народу
Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.
Фото : Отырар TV4 октября 2018, 13:35
Сайт Акорды распространил официальное сообщение о предстоящем Послании Главы государства народу Казахстана, передает Zakon.kz.
"5 октября текущего года в резиденции Акорды Нурсултан Назарбаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана. Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев", - сообщается на сайте.
Как стало известно ранее, после Послания состоится расширенное заседание Правительства.
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