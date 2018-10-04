Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

О чем будет Послание Президента Казахстана народу

Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

Фото : Отырар TV4 октября 2018, 13:35

Сайт Акорды распространил официальное сообщение о предстоящем Послании Главы государства народу Казахстана, передает Zakon.kz.

"5 октября текущего года в резиденции Акорды Нурсултан Назарбаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана. Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев", - сообщается на сайте.

Как стало известно ранее, после Послания состоится расширенное заседание Правительства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты