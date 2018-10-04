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Ведущие травматологи и ортопеды мира собрались в Актобе

Важный вопрос – совершенствование профессионализма медицинских работников, всегда в центре внимания - Сапарбаев.

Фото : пресс-служба акима Актюбинской области4 октября 2018, 16:32

В Актобе впервые прошла международная научно-практическая конференция травматологов-ортопедов по вопросам приоритетных направлений развития травматологии и ортопедии. В её работе приняли участие врачи из Казахстана, 10 стран дальнего и ближнего зарубежья - Германии, Китая, Турции, Австрии, Сербии, Польши, России, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Стоит отметить, что в ней также принимает участие президент Азиатско-Тихоокеанской ассоциации травматологов-ортопедов профессор Махмут Дорал (Анкара, Турция). В данной ассоциации официально зарегистрированы 115 тысяч травматологов-ортопедов.

Участников конференции приветствовал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

– Наш Президент Нурсултан Назарбаев с первых дней Независимости уделяет внимание охране здоровья казахстанцев. Об этом свидетельствуют принимаемые законы, госпрограммы, выделение огромных средств на развитие здравоохранения. Медицинские учреждения Астаны и Алматы, областных центров оснащены самым современным оборудованием. Важный вопрос – совершенствование профессионализма медицинских работников, также всегда в центре внимания. Мы уверены, что данная конференция даст дополнительный импульс развитию травматологической службы в нашем регионе, - отметил аким области.



Добавим, в рамках конференции в Актобе проходят мастер-классы, запланированы операции 7 пациентам с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В рамках акции "Бакытты бала" проведены операции 3 детям. В том числе, впервые будут проведены операции по вертебропластике и при осложнениях эндопротезирования крупных суставов.


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