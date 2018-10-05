Ехавший по "встречке" о видео с раскаянием: Я еле сдерживал смех

За грубое нарушение ему грозит лишение водительских прав.

Ехавший по "встречке" на Аль-Фараби сделал новое заявление, сообщает Zakon.kz.

"Ребята, которые говорят, что я, типа, лох, раскаялся. Вы обратите внимание на видео внимательно. Я там еле сдерживаюсь от смеха. Это видео снимали раза четыре, потому что я на первых трех угорал по-страшному", - записал парень.

Ранее появилось видео, где он извиняется за то, что ехал по встречной полосе по проспекту Аль-Фараби.

За грубое нарушение ему грозит лишение водительских прав. В ДВД Алматы также добавили, что в отношении водителя составлено целых пять протоколов.

"За управление Land Cruiser Prado без госномеров по проспекту Аль-Фараби (ч.1 ст.590). Еще один протокол - за управление Lexus 28 сентября, тоже без номеров. Третий - за выезд на полосу встречного движения (ч.3 ст.596). Четвертый - за катание на санях - нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров. Пятый - за нарушение правил маневрирования", - перечислила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

По ее словам, водитель со всеми предъявленными нарушениями согласился. Материалы будут переданы в суд.

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