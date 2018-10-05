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Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату

Это будет реальной помощью каждому казахстанцу.

Фото : akorda.kz5 октября 2018, 11:16

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил повысить минимальную заработную плату в полтора раза - с 28 тысяч тенге до 42 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

«Поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза - с 28 до 42 тысяч тенге», - сказал Глава государства.

По его словам, это будет реальной помощью для каждого казахстанца.

«Это напрямую увеличит зарплату труда 1,3 миллиона человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности», - уточнил Президент.

Сегодня, 5 октября, Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана.

Ксения Давыдова, Астана


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