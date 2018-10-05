CarCity в Алматы решил проблему пересдачи уже арендуемых бутиков

Теперь владельцы ТЦ заключают договора напрямую с предпринимателями, минуя третьих лиц.

Руководство ТЦ CarCity в Алматы решили проблему с повторной пересдачей своих площадей в аренду третьими лицами. Таким образом, нечестные на руку предприниматели ранее незаконно получали регулярный доход, при этом фактически ничем не занимаясь, сообщает Zakon.kz.

"В рамках ежегодного перезаключение договоров установлен ряд лиц вовлеченных в посредническую деятельность по пересдаче в аренду бутиков в ТЦ CarCity (Кар Сити). Таким образом, не преследуя цели ведения коммерческой деятельности, такие лица заключали договоры аренды на определенные бутики, которые впоследствии передавали в субаренду предпринимателям, реально осуществляющим коммерческую деятельность. Посредники устанавливали арендную плату, превышавшую установленную в ТЦ CarCity (Кар Сити) в несколько раз", - сообщили в руководстве ТЦ

В итоге руководство приняло решение обеспечить заключение договоров с реальными субъектами коммерческой деятельности напрямую, имеющими регистрацию Индивидуальных предпринимателей и контрольно-кассовых машин по месту нахождения. На 4 октября 2018 года руководством уже перезаключено 875 договоров.

Дополнительно сообщается, что на рынке вскоре появится новая благоустроенная парковочная зона.

Напомним, 24 июля бутики с подержанными автозапчастями CarCity стали массово закрываться в Алматы, практически сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В ходе неофициального рейда мы также поговорили с администрацией авторынка. Несмотря на недавнюю критику общественного совета, в администрации авторынка уже тогда заявляли, что готовы принять меры и ввести новые и более жёсткие требования к арендаторам.

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