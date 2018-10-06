Кожамжаров: Главный приоритет работы правоохранительных органов – безопасность казахстанцев

Генеральный прокурор высказался о Послании президента.

Генеральный прокурор Республики Казахстан Кайрат Кожамжаров прокомментировал Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

Генпрокурор отметил, что в Послании особое внимание уделено обеспечению безопасности как одному из ключевых условий развития общества. В связи с этим президент поставил конкретные задачи по качественному преобразованию работы правоохранительных органов.

«Основным измерением в работе всей правоохранительной системы, в связи с переходом на сервисную модель, станет уровень доверия со стороны общества и чувство безопасности у граждан. Уже с начала следующего года будет дан старт озвученным реформам», - сообщил Кожамжаров.

Обоснованное отражение в Послании нашли и другие волнующие население вопросы, подчеркнул Генпрокурор: так, Глава государства обратил внимание на непрозрачность коммунальных тарифов, расходование средств потребителей, регулирование естественных монополий. Поэтому выработанные по результатам прокурорских проверок рекомендации в Правительство, связанные с тарифообразованием, будут включены в Общенациональный план по реализации Послания Президента.

«В озвученном стратегическом документе «красной линией» проходят вопросы защиты бизнеса от неправомерного вмешательства и административного давления. Главой государства дан трехмесячный срок для рассмотрения мер по снижению издержек предпринимателей и повышению реальных доходов граждан. Это один из основных приоритетов органов прокуратуры, которые на постоянной основе принимают меры реагирования по защите малого и среднего бизнеса», - пояснил Кайрат Кожамжаров.

Как рассказал главный прокурор страны, сейчас ведется поэтапная гуманизация уголовного законодательства в части снижения его репрессивности по экономическим преступлениям: «Нами подготовлен проект закона, в котором предусмотрено снижение санкций и введение альтернативных мер наказаний».

По поручению Президента законопроект дополнится нормой, увеличивающей пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП с повышением штрафов. В то же время будет усилено противодействие теневой экономике, а преступления, связанные с ними будут выделены в отдельную категорию. Это станет приоритетной деятельностью реорганизуемой Службы экономических расследований.

«Прогрессивное видение процесса урбанизации в глобальном масштабе требует разработки новых подходов в обеспечении безопасности. Ключом к ним, как отметил Глава государства, будет цифровизация. Перевод уголовного судопроизводства в электронный формат является началом этого пути, и одним из сдерживающих коррупцию факторов», - заявил Кожамжаров.

Нурсултан Назарбаев дал отдельное поручение генеральному прокурору в сфере земельных отношений. «Этот вопрос взят на мой личный контроль», - сообщил Кожамжаров.

Подводя итоги, генпрокурор заявил: «Послание Президента – мост, связывающий предыдущие инициативы в четкие ориентиры будущего развития нашей страны, который приведет к высоким темпам роста благосостояния всех казахстанцев».

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