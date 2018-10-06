Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тело пятилетнего казахстанца доставят из Южной Кореи 7 октября

Родители полностью погасили задолженность за лечение.

Фото : из открытых источников6 октября 2018, 12:21

Тело пятилетнего мальчика из Казахстана будет доставлено в Усть-Каменогорск из Южной Кореи 7 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

5 октября родители мальчика полностью погасили задолженность перед корейской больницей в размере 90 тысяч долларов. Ранее они объявляли сбор денег на погашение долга. Тело сына им отказались отдавать, пока не будут оплачены счета за лечение и реанимацию.

Сейчас Посольство Казахстана оформляет все необходимые документы и оказывает содействие родителям мальчика для дальнейшей транспортировки тела на территорию Казахстана.

Расходы по транспортировке тела ребенка на родину осуществляются по специальной программе за счёт государственных средств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты