Тело пятилетнего казахстанца доставят из Южной Кореи 7 октября

Родители полностью погасили задолженность за лечение.

Тело пятилетнего мальчика из Казахстана будет доставлено в Усть-Каменогорск из Южной Кореи 7 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

5 октября родители мальчика полностью погасили задолженность перед корейской больницей в размере 90 тысяч долларов. Ранее они объявляли сбор денег на погашение долга. Тело сына им отказались отдавать, пока не будут оплачены счета за лечение и реанимацию.

Сейчас Посольство Казахстана оформляет все необходимые документы и оказывает содействие родителям мальчика для дальнейшей транспортировки тела на территорию Казахстана.

Расходы по транспортировке тела ребенка на родину осуществляются по специальной программе за счёт государственных средств.

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