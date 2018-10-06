Тело пятилетнего казахстанца доставят из Южной Кореи 7 октября
Родители полностью погасили задолженность за лечение.
Тело пятилетнего мальчика из Казахстана будет доставлено в Усть-Каменогорск из Южной Кореи 7 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя МИД РК Айбека Смадиярова.
5 октября родители мальчика полностью погасили задолженность перед корейской больницей в размере 90 тысяч долларов. Ранее они объявляли сбор денег на погашение долга. Тело сына им отказались отдавать, пока не будут оплачены счета за лечение и реанимацию.
Сейчас Посольство Казахстана оформляет все необходимые документы и оказывает содействие родителям мальчика для дальнейшей транспортировки тела на территорию Казахстана.
Расходы по транспортировке тела ребенка на родину осуществляются по специальной программе за счёт государственных средств.
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