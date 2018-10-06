Алматинская область занимает особое место в экономике страны - Баталов

Аким области отметил, что за счёт СЭЗ "Хоргос" было создано большое количество рабочих мест.

6 октября представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, посетили объекты СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" и МЦПС "Хоргос", сообщает Zakon.kz.

Делегацию возглавляли министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов и аким Алматинской области Амандык Баталов.

"Мы встречаемся сразу же после вчерашнего важного события. Вчера мы все были свидетелями - наш Глава государства обратился с посланием к народу Казахстана. И одно из направлений, озвученных в Послании, это дальнейшее развитие государства через привлечение инвестиций в нашу экономику. В экономике Казахстана Алматинская область занимает особое место. Это одна из крупных инвестиционно-привлекательных областей", - сказал аким области Амандык Баталов на презентации для дипкорпуса.

По его словам, на территории Алматинской области работает очень много иностранных компаний. На сегодняшний день в Казахстане реализуется 16 транснациональных, экспортноориентированных проектов, 9 из них реализуется на территории области.

"Мы с особым вниманием относимся к нашим инвесторам, особенно в части аграрного комплекса, потому что Алматинская область все равно считается аграрной. Но сейчас она переходит в стадию аграрно-индустриальной области. 17% общего объем валового производства сельского хозяйства республики производится на территории Алматинской области", - сказал Баталов.

Аким области отметил, что за счёт СЭЗ "Хоргос" было создано большое количество рабочих мест.

"Взять конкретно это место, здесь за счёт СЭЗ Хоргос, за счёт логистической зоны, за счёт станции Алтынколь, 298 км железной дороги, новый автобан здесь построен. На прошлой неделе мы здесь открыли автомобильный переход, который за сутки может прлпускать 2500 автомобилей. Только за счёт этого в Алматинской области будет создано 10 тысяч рабочих мест. Представьте себе, с коэффициентом семейственности 50 тысяч человек будет обеспечено твердой заработной платой, постоянными рабочими местами", - заключил Амандык Баталов.

В свою очередь Кайрат Абдрахманов заявил, что регион имеет огромный потенциал.

"С 200 млн долларов торговли с Китаем мы сегодня выросли почти что до 11 млрд долларов. А все потому, что эта граница (МЦПС "Хоргос" - прим) стала местом дружбы, торговли и инвестиций", - сказал министр.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!