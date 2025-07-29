Более 2 тыс. рабочих мест планируют создать в рамках проекта "Комфортная школа" в Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев на заседании правительства доложил о принимаемых мерах по созданию новых рабочих мест в регионе. Он отметил, что в регионе снижено количество зарегистрированных безработных.

Создание рабочих мест планируется обеспечить в рамках проектов Региональной карты создания рабочих мест, а также инвестиционных проектов.

В инвестиционном навигаторе размещены 73 проекта на сумму 1, 7 трлн тенге с планом создания 21 тыс. рабочих мест.

По Региональной карте в рамках проекта "Комфортная школа" будет создано 2 820 постоянных рабочих мест, по Концепции развития малого и среднего предпринимательства – более 450 рабочих мест.

"Важно учитывать не только абсолютные показатели, но и долю безработицы в общей численности рабочей силы. По сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился с 4,7% до 4,6%",– сообщил Марат Султангазиев.

Аким добавил, что работа по безработным ведется с фокусом на потребности рынка. Более 800 безработных будут трудоустроены на постоянные рабочие места через профессиональное обучение. Основная масса обучается при предприятиях, отрабатывая навыки на практике.

Кроме этого, онлайн-обучение прошли 5,2 тыс. человек, получив новые компетенции.

Для повышения эффективности в трудовой сфере реализуется ряд цифровых проектов. Успешно действует цифровой сервис "Производственная практика" для подбора мест стажировки студентам и автоматического подбора кандидатов для работодателей. Активно реализуются инструменты "Мансап компасы" и "Enbek.kz".