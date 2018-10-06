Послание Президента открывает новые возможности для казахстанцев – Бердыбек Сапарбаев

Аким области осветил основные приоритеты стратегического документа и пути реализации поставленных Главой государства масштабных задач.

В акимате Актюбинской области состоялся актив области, посвященный разъяснению основных положений и обсуждению путей реализации Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство области, депутаты областного и городского маслихатов, руководители государственных органов и учреждений, общественных объединений, предприниматели и др. Всего более 1000 человек.

- Обращение Президента открыло новые возможности для реализации масштабных социально-экономических проектов, которые обеспечат экономический рост и улучшение благосостояния казахстанцев. Наша обязанность – обеспечить на местах полную, своевременную и качественную реализацию инициатив Главы государства, - подчеркнул аким области Бердыбек Сапарбаев, открывая заседание.

В ходе актива аким области осветил основные приоритеты стратегического документа и пути реализации поставленных Главой государства масштабных задач.

Как сообщил Бердыбек Сапарбаев, по предварительным данным, заработная плата 35 тысяч актюбинцев, в том числе 20 тысяч бюджетных служащих, будет повышена в рамках инициативы Президента об увеличении минимального размера заработной платы в полтора раза – с 28 тысяч тенге до 42 тысяч тенге.

- Во всех предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, должны быть приняты меры по росту заработной платы с 1 января 2019 года, - подчеркнул аким области.

Говоря о продлении еще на 5 лет действия программы "Дорожная карта бизнеса-2020", Бердыбек Сапарбаев сообщил, что с 2019 года финансирование по данной программе только по Актюбинской области будет увеличено примерно на 2,5 миллиарда тенге ежегодно. Данная мера, как и дальнейшее устранение барьеров для бизнеса, станет серьезным подспорьем в развитии МСБ, что послужит укреплению и росту экономики региона.

- По поручению Президента в регионе необходимо усилить работу по обеспечению прозрачности тарифообразования на услуги ЖКХ и естественных монополий. Потребители должны точно знать на что расходуются их средства. Кроме того, монополисты, взяв на себя инвестиционные обязательства, перекладывают их на плечи потребителей, включая инвестиционные затраты в тарифы. Такая практика должна быть прекращена, - поручил аким области.

Он также подчеркнул, что область приложит все усилия для выполнения поручений Главы государства о повышении экспортного потенциала, развитии транспортно-логистического сектора, туризма, агропромышленного комплекса, недопущении необоснованного роста цен и инфляции, повышении статуса учителей и качества образования, медицинских услуг, цифровизации здравоохранения, развитии массового спорта, благоустройстве населенных пунктов, защите населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг и др.

- Содержащиеся в нынешнем Послании инициативы Президента, как и предыдущие, направлены на расширение возможности наших граждан в приобретении жилья. В рамках программы "7-20-25" в нашей области принято решение снизить первоначальный взнос до 10 процентов за счет субсидий из бюджета на общую сумму 2 миллиарда тенге. Акимату города поручаю ускорить разработку механизма предоставления субсидий и переход к самому процессу, - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Аким области также призвал всех государственных служащих усилить обратную связь с населением, снижать формализм и бюрократию, отметил необходимость снижения прямых контактов госслужащих с населением за счет перевода госуслуг в электронный формат.

По поручению Президента в 2019 г. в электронный формат должно быть переведено до 80% госуслуг, а в 2020 году не менее 90%. На сегодня по Актюбинской области 85% госуслуг оказывается в электронном формате.

- Большое внимание в нынешнем Послании Глава государства уделил молодежи. От того, какое воспитание будет им дано, зависит будущее всей страны. Уже сегодня госорганы, работающие с молодежью, должны приступить к разработке Плана мероприятий в рамках объявленного Президентом Года молодежи. В целом, на реализацию содержащихся в Послании поручений Президента государство направит полтора триллиона тенге. Это огромные средства, которые мы с максимальной эффективностью должны направить на рост благосостояния казахстанцев, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, резюмируя заседание.

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