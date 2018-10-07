Даже молодые красотки не моются! Крик души хирурга из КР о гигиене пациентов

Молодая доктор решила затронуть очень щепетильную тему.

Колумнист издания Sputnik Кыргызстан - врач Эркингуль Койбакова - рассказала откровенно об изнанке жизни врачей в своей стране.

«Я помню, как мама в детстве водила меня в поликлинику. Такие дни были особенными: она одевала меня в только что выстиранную одежду, аккуратно причесывала, и мы шли в это стерильное царство. Мне казалось, что нет места чище, чем больница.

Врачи в белом, запах лекарств, аккуратно сложенные карточки… — немного страшно. Доктор осматривает тебя с серьезным лицом, а потом быстро что-то пишет. Тогда мне казалось, что медицина — это что-то стерильное.

Прошло много лет, и я поняла, что среди врачей брезгливые не задерживаются. Ох, с чем только нам не приходится сталкиваться! Помню, как в отделение реанимации привезли девушку после группового изнасилования. Она была без сознания — подонки напичкали ее какими-то таблетками.

Кошмар начался, когда мы стали ее раздевать. Биологические жидкости смешались в какой-то невероятный тошнотворный запах. Он навсегда засел в моей голове… Она очнулась лишь на минуту, спросила, можно ли ей сходить в туалет. Мы не разрешили: уж слишком она была слабой.

Наутро стали известны результаты анализов: они все оказались положительными, она была больна целым букетом страшных заболеваний. Старшие доктора дотошно спрашивали у меня: работала ли я в перчатках, не поранилась ли?

Та история закончилась грустно: пациентка просто сбежала из больницы. Да, такое нередко происходит, больные убегают даже совершенно голые! Розысками девушки потом занималась милиция.

Как вы понимаете, мы не брезгливы. Мы готовы выполнять свою работу в любой ситуации и прекрасно знаем, что часто люди не виноваты в своем состоянии. Например, человек с недержанием вызывает у докторов только сочувствие.

Но я не понимаю людей, которые сознательно отказываются мыться. Знаете, сколько среди нас красивых девушек с наращенными ресницами, которые под одеждой пахнут просто отвратительно? Мы, врачи, знаем.

Некоторые кыргызстанцы не хотят следить за личной гигиеной. Они не считают нужным принять душ даже перед посещением доктора. Иногда это доходит до смешного.

Как-то раз к нам привезли парня в наручниках. Он много выпил, побил мать, за что и оказался в следственном изоляторе. Чтобы не ночевать там, изо всех сил ударился головой о стену. Вот его к нам и доставили — зашивать рану.

У нас в то время работала санитаркой чрезвычайно чистоплотная женщина. Уж как она эти кабинеты намывала! У нее все скрипело от чистоты. А этот парень в грязных калошах забирается на белоснежную кушетку. Санитарка аж побелела.

"Молодой человек, обувь надо снять", — я попыталась разрядить ситуацию. Лучше бы я этого не делала! Он снимает калоши, и в маленькой комнате начинает резать глаза от убийственной вони — очевидно, он несколько месяцев не мыл ноги.

Санитарка тут же выбежала, милиционер также позеленел и покинул комнату. Мы остались вдвоем с медсестрой. Я вижу, что ей плохо, но уйти она не может: нужно подавать мне инструменты.

Тут в кабинет снова зашел милиционер. Он раздобыл резиновые перчатки и маску. Словно сапер, осторожно взял калоши и надел их на ноги пациенту: "Эже, пусть он лучше в калошах лежит".

Санитарка потом целый день не могла есть, ей пришлось заново отдраивать кабинет. Нас всех мучил вопрос: почему молодой и здоровый парень так пренебрегает личной гигиеной? Ну как так можно?

Дорогие пациенты, прежде чем идти в больницу, пожалуйста, приведите себя в порядок. Примите душ или сходите в баню. Оденьтесь чисто и опрятно. Почистите зубы. И вообще, старайтесь делать это каждый день. И еще маленький совет: лучше приходите к доктору на пустой желудок — возможно, вам потребуется сдать анализы».

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