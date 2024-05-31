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В Талдыкоргане уволили хирурга после жалобы пациента: видео активно обсуждают в Казнете

В Талдыкоргане уволили хирурга после жалобы пациента: видео активно обсуждают в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:06 Фото: pixabay
Жительница Талдыкоргана пришла с ребенком на прием к детскому хирургу и заподозрила, что врач находится в нетрезвом состоянии. Она решила снять его на телефон и обнародовать видео, сообщает Zakon.kz.

Пациентка заявила, что поздно вечером 30 мая в детской областной больнице хирург принимал в нетрезвом состоянии. Женщина стала возмущаться и требовать для сына другого хирурга.

На такое громкое заявление отреагировала администрация Многопрофильной областной детской больницы Талдыкоргана. Там подтвердили, что случай произошел вечером 30 мая.

Как оказалось, мужчина действительно находился в нетрезвом состоянии.

"В соответствии со ст. 48 Трудового кодекса немедленно был отстранен от работы и уволен согласно ст. 52 Трудового кодекса", – уточнили в больнице.

Стоит отметить, что комментаторы встали на защиту доктора, отметив его профессионализм.

  • Он сам после инсульта. Может, человеку плохо стало. Он врач опытный.
  • Таких специалистов очень мало, тем более, в нашем городе.
  • Родители, он хороший травматолог, не надо за его одну ошибку обливать грязью.
  • Нагрузка очень большая, зарплата маленькая, маленькие пациенты в истерике...
  • Очень хороший врач, были у него на приеме.
  • Все доступно объясняет, может, что-то случилось у него.
  • Возил ребенка к нему. Адекватный хирург. Может, какой-то большой праздник... Бывает, каждый ошибается! – пишут пользователи Сети.

22 мая сообщалось, что в Алматы произошел инцидент с участием сотрудников скорой помощи. Прибывшие на вызов медики получили не благодарность, а ругательства и царапины.

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