Нурмагомедову отказались вручать пояс чемпиона UFC
Обстановка после драки в зале слишком напряженная для церемонии.
Фото : соцсети7 октября 2018, 11:47
Президент UFC Дана Уайт отказался вручать пояс чемпиона Хабибу Нурмагомедову, который он завоевал по итогу боя с Конором Макгрегором. Такое решение было принято из-за напряжённой обстановки, сложившейся в октагоне. Заслуженную награду он получит позже.
Сразу после боя Нурмагомедов выскочил за пределы восьмиугольника и ввязался в драку с фанатами.
Подробнее с ходом поединка можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Zakon.kz.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4940415-0414dede40bb7f9bb1a4cbcfda0b036a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...