Нурмагомедову отказались вручать пояс чемпиона UFC

Обстановка после драки в зале слишком напряженная для церемонии.

Президент UFC Дана Уайт отказался вручать пояс чемпиона Хабибу Нурмагомедову, который он завоевал по итогу боя с Конором Макгрегором. Такое решение было принято из-за напряжённой обстановки, сложившейся в октагоне. Заслуженную награду он получит позже.

Сразу после боя Нурмагомедов выскочил за пределы восьмиугольника и ввязался в драку с фанатами.

Подробнее с ходом поединка можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Zakon.kz.

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