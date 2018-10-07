Хабиб Нурмагомедов - Конор МакГрегор. Live

На кону стоит пояс чемпиона UFC в легком весе.

В Лас-Вегасе на арене T-Mobile стартовал турнир по смешанным единоборствам UFC 229, где в главном бою вечера встретятся действующий чемпион самого престижного в мире промоушена UFC в легком весе, непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, сообщает Zakon.kz.

Полный список участников турнира UFC 229:

Хабиб Нурмагомедов (26-26-0) — Конор Макгрегор (24-21-3);

Тони Фергюсон (26-23-3) — Энтони Петтис (28-21-7);

Доминик Рейес (12-12) — Овинс Сент-Прю (35-24-11);

Александр Волков (36-30-6) — Дерик Льюис (26-20-5);

Мишель Уотерсон (21-15-6) — Фелис Хериг (21-14-7);

Сержио Петтис (20-17-3) — Жуссьер да Сильва (26-21-5);

Висенте Луке (20-13-6-1) — Джэлин Тернер (15-12-3);

Тоня Эвинджер (26-18-7) — Аспен Лэдд (7-7-0);

Яна Куницкая (15-10-4) — Лина Лансберг (11-8-3);

Алан Патрик (16-15-1) — Скотт Холцмен (13-11-2);

Грэй Мэйнард (21-13-6-1) — Ник Ленц (40-28-9-2);

Райан ЛаФлэр (1614-2) — Тони Мартин (17-13-4).

На первой пресс-конференции Макгрегор обещал «снести голову» россиянину, Нурмагомедов же, ограничился сказав лишь, что уверен в своей победе.

За сутки до боя Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания, где ирландец попытался напасть на Нурмагомедова, но его сразу же оттащили.

В зале, где проходила церемония, подрались фанаты бойцов. В потасовке участвовало несколько человек, в том числе женщины.

Сумма гарантированного гонорара для Нурмагомедова составила $2 млн. Его соперник получит на $1 млн больше. Премиальные не включают в себя спонсорские выплаты, а также процент от проданных платных трансляций. По информации зарубежных таблоидов, благодаря ажиотажу вокруг боя, процент от продаж станет основной долей заработанных бойцами денег. По словам самого ирландского бойца он получит около $50 млн. Хабиб заработает в пять раз меньше $10 млн.

Последний бой Нурмагомедов провел в апреле этого года, одержав победу единогласным решением судей над Элом Яквинту. Последний бой в октагоне Макгрегор провел в июле 2017 года одолев Эдди Альвареса и объединил титулы в легком и полулегком весах.

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