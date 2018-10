Хабиб Нурмагомедов - Конор МакГрегор. Live

В Лас-Вегасе на арене T-Mobile стартовал турнир по смешанным единоборствам UFC 229, где в главном бою вечера встретятся действующий чемпион самого престижного в мире промоушена UFC в легком весе, непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, сообщает Zakon.kz.

Полный список участников турнира UFC 229:

Хабиб Нурмагомедов (26-26-0) — Конор Макгрегор (24-21-3);

Тони Фергюсон (26-23-3) — Энтони Петтис (28-21-7);

Доминик Рейес (12-12) — Овинс Сент-Прю (35-24-11);

Александр Волков (36-30-6) — Дерик Льюис (26-20-5);

Мишель Уотерсон (21-15-6) — Фелис Хериг (21-14-7);

Сержио Петтис (20-17-3) — Жуссьер да Сильва (26-21-5);

Висенте Луке (20-13-6-1) — Джэлин Тернер (15-12-3);

Тоня Эвинджер (26-18-7) — Аспен Лэдд (7-7-0);

Яна Куницкая (15-10-4) — Лина Лансберг (11-8-3);

Алан Патрик (16-15-1) — Скотт Холцмен (13-11-2);

Грэй Мэйнард (21-13-6-1) — Ник Ленц (40-28-9-2);

Райан ЛаФлэр (1614-2) — Тони Мартин (17-13-4).

На первой пресс-конференции Макгрегор обещал «снести голову» россиянину, Нурмагомедов же, ограничился сказав лишь, что уверен в своей победе.

За сутки до боя Нурмагомедов и Макгрегор встретились лицом к лицу на церемонии взвешивания, где ирландец попытался напасть на Нурмагомедова, но его сразу же оттащили.

The final chapter.



Watch the last #UFC229 Embedded before the main event ➡️ https://t.co/zkGcS8J7Ys pic.twitter.com/hvzJBugncA