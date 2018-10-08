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12 человек стали жертвами ливней в странах Центральной Америки

В Гондурасе жертвами стихии стали мать и два ее ребенка, на их дом сошел оползень.

Фото : © AFP 2018 / Alfredo Estrella8 октября 2018, 07:25

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливней, обрушившихся на Центральную Америку, имуществу еще 23 тысяч человек был причинен ущерб, сообщает РИА Новости.

В Гондурасе жертвами стихии стали мать и два ее ребенка, на их дом сошел оползень. Еще три человека утонули в результате разлива вышедших из берегов рек, один человек считается пропавшим без вести.

В соседней Никарагуа погибли три человека.

Два человека стали жертвами стихии в Сальвадоре, еще десять были ранены.

Один человек погиб в Коста-Рике.

В Гватемале идут поиски пропавшего без вести 11-летнего ребенка, который был унесен потоками воды.


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