12 человек стали жертвами ливней в странах Центральной Америки

В Гондурасе жертвами стихии стали мать и два ее ребенка, на их дом сошел оползень.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате ливней, обрушившихся на Центральную Америку, имуществу еще 23 тысяч человек был причинен ущерб, сообщает РИА Новости.

В Гондурасе жертвами стихии стали мать и два ее ребенка, на их дом сошел оползень. Еще три человека утонули в результате разлива вышедших из берегов рек, один человек считается пропавшим без вести.

В соседней Никарагуа погибли три человека.

Два человека стали жертвами стихии в Сальвадоре, еще десять были ранены.

Один человек погиб в Коста-Рике.

В Гватемале идут поиски пропавшего без вести 11-летнего ребенка, который был унесен потоками воды.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!